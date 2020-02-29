Модель планирует выкупить понравившиеся вещи у костюмеров

Яркая светская львица Яна Кошкина выложила в "Инстаграм" фото со съемок, на котором запечетлена в розовой водолазке, подчеркивающей роскошный бюст девушки. Макияж ей сделали соответствующий: яркая помада и подведенные глаза приковали внимание пользователей сети.

Кошкина посоветовалась со своими подписчиками, стоит ли ей покупать понравившийся комплект одежды у костюмеров. Обычно она одевается иначе, но предложенный профессионалами образ удовлетворил модель.

"Это совершенно не мой стиль..., НО👆🏼 Мне почему-то нравится)💖🦄 Как думаете, выкупить у костюмеров эти вещи, или нет, не моё?", - поинтересовалась у фоловеров Яна (орфография и пунктуация сохранены).

Подписчики заметили, что девушке очень к лицу образ куклы Барби.

"Вы восхитительны в любом наряде и образе! Я обожаю ваше творчество и без ума от Вас",

"Розовый прям ну очень идёт", "Такой наивный, зефирный образ барби", – поддержали звезду поклонники (орфография и пунктуация сохранены).

Нашлись и те, кто не оценил преображения Кошкиной. Один из подписчиков заявил, что "для серьезной девушки" наряд слишком легкомысленный.

Яна любит демонстрировать свои роскошные формы в "Инстаграм". Не так давно она выложила снимок с обнаженной грудью.

