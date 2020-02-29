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Волочкова "в лесу" надела лапти и раздвинула ноги

Волочкова "в лесу" надела лапти и раздвинула ноги
Балерина в топике с тигром засела в "кустах"

Анастасия Волочкава, экс-прима Большого театра, снова радует подписчиков нестандартным контентом в "Инстаграм". На этот раз она опубликовала снимок с интригующей подписью "В лесу".

На фото Волочкова раздвинула ноги в любимом шпагате, сев на деревянную лавочку. За спиной у артистки – гобелен с изображением медведей, на переднем фоне – ваза с цветами, напоминающая куст. Для полноты образа Волочкова нарядилась в свой любимый топик с тигром, а на руки надела лапти.

Балерина не раз удивляла пользователей соцсетей своими необычными образами и нарядами. Но порой артистка обходится вообще без одежды. Например, после вечеринки у Андрея Малахова в честь Масленицы, Волочкова пожелала фоловерам спокойной ночи, лежа в постели

Полина ЛЕДОВСКИХ

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