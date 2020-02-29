Исполнитель устроил скандал в студии музыкальной программы

Известный певец Сергей Лазарев заступился за исполнительницу в эфире шоу "Ну-ка, все вместе". Девушка спела на английском языке, что сильно не понравилось одному из судей – поэту-песеннику Симону Осиашвили. Бард уверен, что композиции душевнее всего звучат на русском.

Лазарев раскритиковал узость мышления своего оппонента и заявил, что всегда был против стереотипов и несправедливости.

"Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет!" – высказался Сергей.

Артист напомнил, что сам не раз сталкивался с несправедливостью такого рода и знает, как это больно – быть осужденным не за что.

Сергей Лазарев дважды представлял нашу страну на конкурсе "Евровидение", где выступал всегда на английском языке. К сожалению, вырвать победу у него так и не получилось, но заработать любовь не только в России, но и во всем мире певец смог. В этом году на участие в музыкальном соревновании претендует два артиста – Ольга Бузова и Александр Панайотов. Кто из них станет конкурсантом от нашей страны, до сих пор остается тайной, пишет "7 дней".