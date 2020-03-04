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Завернутая в одеяло Кошкина пожаловалась на холодную постель

Завернутая в одеяло Кошкина пожаловалась на холодную постель
Яна Кошкина. Фото: https://www.instagram.com/yana_koshkina_official/?hl=ru
Светскую львицу поразил размер кровати в одной из гостиниц

Популярная в "Инстаграм" модель Яна Кошкина опубликовала снимок, где сидит на кровати, завернувшись в пуховое одеяло. Перед сном девушка поедлилась с подписчиками своим опасением: постель в номере настолько большая, что актриса просто боится окалеть ночью от холода. 

"Меня трудно удивить, но тут прям огромная постель... Не замёрзнуть бы", – пошутила светская львица. 

На снимке видно, что Яне достался шикарный номер. За спинкой кровати заметны серые обои в золотых вензелях. Задняя часть у постели нежного кремового цвета. 

Подписчики красавицы с юмором отреагировали на пост-"жалобу". Некоторые поклонники, узнав, что звезда в их родном городе, очень расстроились, что не смогут попасть на спектакль, где она сыграет. И, конечно, не обошлось без комплиментов в адрес яркой внешности модели. 

"Ты у меня в городе, а в городе тишина. Ни праздника ни салюта....", "Печку надо во весь рост", "Ты так мила и красива!", " Класс, в моем родном городе, жалко работаю завтра((", – написали фоловеры. 

Яна Кошкина не только играет на сцене, но и часто участвует в съемках для глянцевых журналов. Женственные формы девшуки позволяют ей примерить на себя огромное количество образов. Например, недавно модель продемонстрировала комплект, который подписчики окрестили "нарядом Барби"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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