Телеведущая дополнила образ меховой шапкой и сапогами на длинном каблуке

Юлия Барановская отпраздновала Международный женский день на Байкале, исполнив тем самым свою мечту. Об этом звезда рассказала в "Инстаграм", опубликовав ролик с озера.

В кадре телеведущая в длинном белом свитере, серых лосинах, белых сапогах, такого же цвета меховой шапке и перчатках сначала позирует фотографу, лежа на льду, потом она встает на колени, и, наконец, стоит около скалы.

"Сбылась мечта. Мы на Байкале. Всех с праздником. А мы с детьми очень счастливы и вам этого желаем", – подписала ролик Барановская.

Поклонники, глядя на видео, посчитали, что знаменитости должно быть холодно и она может простудиться. Впрочем, мерзнуть красавица-телеведущая не стала – разделась она только для ярких снимков. В историях она показала, что фотографировалась также в темно-голубой шубе.

Также фанаты отметили, что Барановская прекрасно выглядит: "Красотка", "Божественна".

Ранее Барановская показала любимого мужчину.