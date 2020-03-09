Яна Кошкина надела красное платье с декольте

Популярная "Инстаграм"-модель и актриса Яна Кошкина опубликовала у себя в блоге серию фотографий в роскошном красном платье с декольте. Снимки были сделаны в слабоосвещенной комнате, напоминающей старинную гостиную.

Девушка обычно удивляет подписчиков откровенными фото, однако в этот раз девушка выглядела сдержанно и элегантно. В Международный женский день Яна решила удивить всех тем, насколько роскошной красавицей она может быть. Платье из красного шелка подчеркнуло стройную фигуру модели. Высокая прическа, уложенная назад, открыла лицо. На ноги Яна надела черный туфли-лодочки.

Яркий пост девушка посвятила 8 Марта. Она поздравила всех женщин с праздником и пожелала быть любимыми и любить. Подписчицы с радостью откликнулись на теплые слова звезды и по достоинству оценили ее шикарный внешний вид. "С праздником, Янка", "Дальнейших успехов вам во всём", "Самый лучший праздник", – отреагировали девушки (орфография и пунктуация сохранены).

Кошкина обычно выбирает для фотосессий более откровенный образы и наряды. А бывает, что актриса снимается и вообще без одежды. Недавно модель опубликовала в "Инстаграм" снимки, где на ней было только покрывало.