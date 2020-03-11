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Изменившаяся Шпица показала лицо без ретуши

Изменившаяся Шпица показала лицо без ретуши
Екатерина Шпица. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса решилась сразу на несколько смелых шагов

Катерина Шпица показала новое фото в соцсети. Актриса рискнула показаться поклонникам без специальных фильтров и компьютерной обработки. Прическу Шпица тоже сменила: вместо привычных длинных волос артистка предстала со стильной стрижкой каре и челкой. Впрочем, возможно, Катерина просто примерила парик.

"Тут ретуши нет", – подчеркнула Шпица. Поклонники немедленно бросились обсуждать новый имидж звезды.

"Стас Пьеха ты ли это?", "Новый образ! Совершенно другой взгляд! Можно не узнать!!! Класс!", "Хороший паричёк!", "Почти Ума Турман", "НикитА", "Красотка..., и очень эффектная... ", – написали в комментариях на страничке актрисы в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Катерина Шпица любит удивлять своих поклонников разными образами. Недавно артистка пришла на мероприятие без белья в обтягивающем платье с глубоким декольте.

Бурный восторг у фанатов Катерины вызывают ее пляжные фотографии. Снимок Шпицы с большим арбузом между ног разделил ее почитателей на два лагеря. Многие назвали фото слишком вызывающим. А вот фотография актрисы с пальмами-хвостиками очаровала всех.

Валентина МАЙОРОВА

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