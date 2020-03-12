Вокалист коллектива, который представит Россию на "Евровидении", боится близко подходить к поклонницам

Илья Прусикин признался, что с группой Little Big часто случаются необыкновенные происшествия. Однажды буйная поклонница набросилась на солиста и так расцарапала ему грудь, что Прусикин с опаской возвращался домой к жене – царапины слишком напоминали следы от интима. Неизвестно, поверила ли супруга Илье, однако сам артист с тех пор старается не приближаться к фанаткам.

Прусикин откровенно рассказал, что не ест подаренные поклонниками торты или печенье. Вокалист боится, что еда может быть отравлена. Кроме того, Илья вспомнил, что однажды их менеджер умудрился договориться о выступлении группы на детском празднике. Музыканты приложили все силы, чтобы не произносить бранных слов в текстах, и им это удалось. Коллектив даже получил какую-то награду.

А солистка Софья Таюрская рассказала в Ютуб-шоу "Бар в большом городе", что однажды она отравилась устрицами и за четверть часа до выступления лежала под капельницей. Во время концерта девушке снова стало плохо – она еле-еле успела убежать за кулисы, где ее стошнило.

Конкурс "Евровидение" в 2020 г. пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Little Big выступит в первый день конкурса и будет бороться за выход в финал. Ранее "Утро" рассказало о конфликте Ильи Прусикина и президента Украины Владимира Зеленского.

