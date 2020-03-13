Роскошная шатенка продемонстрировала поклонникам идеальное тело

Актриса театра и кино Настасья Самбурская примерила, как она сама выразилась, "сексуальное бельишко". Знаменитость опубликовала в "Инстаграм" пикантное фото, на котором она запечатлена во всей красе. Девушка на шпильках в черных чулках и кружевном белье, выгнувшись, присела на пуфик.

"Мужа не ищу", – предупредила поклонников звезда "Универа", которые начали напрашиваться в партнеры.

"Ну раз не мужья... в любовники как записаться?", – написал один из них.

"Теперь каждый муж тебя ищет", – отреагировал на пост в соцсети другой.

Остальные оценил образ Самбурской выше всяческих похвал.

"Шикарный вид", "Девушка, красивая. Без лишних эмоций и слов", "Красотуля", "Топ модель прям", "Божественная актриса и божественная фотомодель! Побольше бы таких снимков", "Слишком шикарная", "Красотка не возможно глаз отвесть", "Супер-Женщина", "Фигура – огонь", – отозвались подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее актриса пустилась в откровения о своих избранниках.