Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Мужа не ищу": звезда "Универа" разделась до кружевного белья

"Мужа не ищу": звезда "Универа" разделась до кружевного белья
Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Роскошная шатенка продемонстрировала поклонникам идеальное тело

Актриса театра и кино Настасья Самбурская примерила, как она сама выразилась, "сексуальное бельишко". Знаменитость опубликовала в "Инстаграм" пикантное фото, на котором она запечатлена во всей красе. Девушка на шпильках в черных чулках и кружевном белье, выгнувшись, присела на пуфик.

"Мужа не ищу", – предупредила поклонников звезда "Универа", которые начали напрашиваться в партнеры.

"Ну раз не мужья... в любовники как записаться?", – написал один из них. 

"Теперь каждый муж тебя ищет", – отреагировал на пост в соцсети другой. 

Остальные оценил образ Самбурской выше всяческих похвал. 

"Шикарный вид", "Девушка, красивая. Без лишних эмоций и слов", "Красотуля", "Топ модель прям", "Божественная актриса и божественная фотомодель! Побольше бы таких снимков", "Слишком шикарная", "Красотка не возможно глаз отвесть", "Супер-Женщина", "Фигура – огонь", – отозвались подписчики (орфография и пунктуация сохранены).    

Ранее актриса пустилась в откровения о своих избранниках. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей