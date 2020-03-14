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Лолита испугалась исчезновения гречки из магазинов

Лолита испугалась исчезновения гречки из магазинов
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица призвала не паниковать из-за ситуации с коронавирусом в стране

Лолита Милявская находится в концертном туре по городам России. Об этом она рассказала своим подписчикам в "Инстаграм", добавив, что узнала, будто в Москве раскупили всю гречку. Поэтому артистка попросила фанатов ей помочь с этой крупой.

"Говорят, всю гречку скупили. Люди оставьте хоть килограмм. Напишите, в каком магазине для Милявской килограмм, потому что, похоже, у меня дома только стакан гречки остался", – сказала Лолита то ли в шутку, то ли всерьез, признавшись, что ей хочется съесть именно этого блюда.

Также Милявская в ролике рассказала, что не стоит паниковать и нагнетать обстановку,и пообещала расцеловать зрителей, которые в скором времени придут на ее концерты. Чтобы быть форме во время выступления, звезда плавает.

Фанаты ответили своей любимице в комментариях, чтобы она не переживала – ей припасли гречку. Некоторые поклонники, у которых есть этот продукт дома, позвали знаменитость к себе в гости. 

Ранее Лолита без штанов показала домашнее видео. 

Полина ИВАНОВА

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