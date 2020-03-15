Звезда объяснила, от чего мучилась, пока была юной девушкой

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте черно-белый снимок времен своей молодости. На артистке надета белая блузка с полупрозрачными рукавами. Гузеева пострижена "под мальчика", следов макияжа не видно, зато заметен манящий и таинственный взгляд.

Лариса оставила неоднозначную подпись к потрясающей фотографии.

"Бесконечная тоска в глазах. Мне всё в себе не нравилось. Мне и вокруг не всё нравилось. Дурацкая молодость", – высказалась актриса о том, как раньше была собой не довольна. (орфография и пунктуация сохранены). Гузеева часто признавалась и в эфире передач в том, что не любит свои молодые годы. Со временем артистка стала опытнее и мудрее, а в молодости слишком много было сделано ошибок.

Подписчики, по больше части, не поддержали упаднические настроения звезды театра и кино.

"Вы такая красавица как же вы могли себе не нравится", "Зато вы нравились всем!", "Нельзя быть красивой такой", "Вы красивая женщина", "Обожаю Вас. Желаю крепкого здоровья и счастья!!!", – попытались подбодрить актрису поклонники (орфография и пунктуация сохранены).

Кто-то из подписчиков согласился с Гузеевой и заявил, что ни за что не променяет свой возраст на ранние годы.

"А в молодости всегда так и почти все себе не нравятся", "Вот и я обратно в молодость не хочу! Круглосуточный трэш какой-то.не поменяю свои 46 на два по 23", "Не молодость,а мы такие были", – поддержали любимую актрису фанаты (орфография и пунктуация сохранены) .

Лариса Гузеева остается примером для подражания для миллионов россиян благодаря своей харизме и искрометному чувству юмора. К тому же, звезда многим помогает оставаться в форме, так как сама постоянно старается сбросить вес и стать еще краше. Недавно она опубликовала снимок, где видно, как артистка похорошела после диеты.