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Цымбалюк в ярком наряде забралась не дерево

Цымбалюк в ярком наряде забралась не дерево
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Бывшая жена Армена Джигарханяна отдохнула в парке

Виталина Цымбалюк-Романовская показала подписчикам, как проводила вчерашний вечер. Звезда в красном костюме и жилетке заползла не дерево рядом с озером, чтобы посидеть. Под снимком блондинка написала, что пошла в парк за подснежниками. 

Всего через несколько часов погода круто изменилась, столицу засыпало снегом.

"В это невозможно поверить, но эти фото были сделаны в Филевском парке в Москве всего 5 часов назад. Я, если честно, искала подснежники и, очевидно, нашла то самое озеро, где 12 месяцев собираются", – написала 41-летняя пианистка в социальных сетях.

В комментариях Виталину Цымабалюк-Романовскую начали хвалить за прекрасный внешний вид. Пользователям кажется, что телезвезда хорошо выглядит после преображения – совсем недавно образ знаменитости кардинально изменили стилисты.

Теперь бывшая жена Джигарханяна хочет менять и других женщин, для этого она запустила свой проект, где будет преображать дам.

"Красотка", "Наша принцесса", "Талантливая и стильная", "Достойная девушка! Так красиво держалась, не смотря ни на что! Все у вас будет супер!", "Вы такая хорошенькая, миниатюрная, утонченная", – похвалили киевскую пианистку.

Сейчас Цымбалюк-Романовская переживает не лучший период в жизни. Ее бросил Прохор Шаляпин, а после она проиграла в суде известному бизнесмену Юрию Растегину. Теперь она должна выплатить ему более миллиона рублей.

Дарья ПЕТРОВА

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