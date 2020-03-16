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"Сижу и плачу в гримерке": невеста довела Гузееву до слез

"Сижу и плачу в гримерке": невеста довела Гузееву до слез
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся" рассказала о случае на съемках

Лариса Гузеева и другие ведущие популярной программы пришли в ужас от новой невесты. Актриса после съемок призналась, что поплакала в гримерке и назвала все происходящее в студии адом.

Гузеева заявила, что участница пришла на шоу самоутвердиться. Она начала угрожать всем, что закроет передачу и даже, по словам ведущих, проводила обряды черной магии. Роза Сябитова и Василиса Володина также были шокированы всем произошедшим. Женщины не знают, как теперь настроится на съемки других выпусков.

"Невозможно тяжелый день. Отвратительная была невеста. Вот сижу и плачу в гримерке. В первый раз такое за 12 лет. Просто выпила всю кровь", – рассказала знаменитость в "Инстаграм".

Лариса Гузеева призналась, что спасает ее теперь только одно – совсем скоро в гости приедет ее брат.

Что же именно сделала героиня шоу пока остается только догадываться, когда именно выпуск выйдет в эфир – непонятно. Интересно, что обычно именно невесты плачут и жалуются на отношение ведущих, однако в этот раз ситуация кардинальным образом изменилась.

До этого сама Гузеева нарушила правила программы "Давай поженимся" и хотела разлучить пару. А после зазывала накачанного жениха к себе домой.

Дарья ПЕТРОВА

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