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Сябитова назвала плюсы COVID-19

Сябитова назвала плюсы COVID-19
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Соведущая "Давай поженимся" считает, что отношения между людьми станут крепче

Из-за распространяющегося коронавируса часть людей остались дома на карантине или перевелись на удаленный режим работы. В этом, как считает Роза Сябитова, есть и плюсы. Она уверена, что семьи сейчас начнут укрепляться, так как люди будут больше общаться. Наладятся отношения не только между супругами, но и родителей с детьми.

Однако сложности все же могут возникнуть. Например, у молодоженов и пар, которые только собираются оформить отношения. Из-за длительного нахождения в замкнутом пространстве они смогут проверить свои чувства и оценить поведение другого человека в экстремальной ситуации, отметила сваха.

"Такое ощущение, что сама природа решила помочь людям в этом вопросе, но жесткими методами. У нас проблема с молодым поколением, что у них одни гаджеты. В силу того, что школы закрываются, родители начнут больше заниматься детьми", – рассказала телезвезда в разговоре с корреспондентом радиостанции "Говорит Москва".

В целях борьбы с COVID-19 школьников и студентов начали переводить на домашнее обучение. Более того, весенние каникулы было решено продлить. 

Дарья ПЕТРОВА

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