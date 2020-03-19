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Пожилая жена изувечила Гогена Солнцева

Пожилая жена изувечила Гогена Солнцева
Гоген Солнцев с супругой. Фото: instagram.com/solntcev
Женщина напала на шоумена на съемках

Пенсионерка Екатерина Терешкович расцарапала своему мужу Гогену Солнцеву руки и ногу за кулисами шоу Андрея Малахова. После съемок "Прямого эфира" пожилая женщина устроила драку с супругом. 

Пенсионерка атаковала молодого человека за кулисами после окончания передачи. Тот рассказал ИД "Собеседник", что получил глубокие царапины от ногтей дамы на руках и одной ноге. На этом разбушевавшаяся жена не остановилась и искусала мужа до крови. 

Гоген сообщил изданию, что вызвал платного медика на дом для обработки побоев. По словам шоумена, сейчас он отказывается пускать супругу домой и опасается ее мести. 

Новый выпуск "Прямого эфира" со своим участием в женском платке Гоген анонсировал в "Инстаграм". По сюжету, Солнцев с женой отправляется в клинику, чтобы узнать, сможет ли Терешкович родить ему наследника. Выясняется, что шоумен приводил к врачам не только супругу. 

Он обещал ответить на все вопросы о ситуации в их семье на программе у Андрея Малахова в пятницу, 20 марта. 

Ранее "Утро" рассказало, что жену Гогена Солнцева парализовало.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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