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“Дешевый выпендреж”: сын Водонаевой раскритиковал наряд матери

“Дешевый выпендреж”: сын Водонаевой раскритиковал наряд матери
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая в облегающей водолазке не впечатлила единственного ребенка

Сын Алены Водонаевой Богдан высказался по поводу внешнего вида матери в социальных сетях. Позирование журналистки перед камерой мальчик назвал "дешевым выпендрежем". 

В своем "Инстаграм"-аккаунте Алена Водонаева опубликовала видео, где позирует снимающему ее сыну. Ведущая надела облегающую белую водолазку, сверху – ярко-розовый костюм, и у Богдана, красива ли она. 

Мальчик ответил, что считает мать красивой, но ему, как и всем вокруг, "не интересен дешевый выпендреж". Водонаева засмеялась и ответила, что "выпендривается она для себя". Под записью ведущая отметила, что инцидент произошел в Международный женский день – на видео Алена стоит с букетом роз. 

Комментаторы отметили чувство юмора Богдана: "Мальчик умен! И красив!!!! Пусть вырастет достойным и счастливым", "У сына отменное чувство юмора", " Ты мой хороший!!!!", "Когда хейтера сама же и родила", "Богдана с чувством юмора явно нет проблем, а мне очень нравится как вы подкалываете друг друга" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро" рассказало, что Водонаева поседела после скандала.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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