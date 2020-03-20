Ведущая в облегающей водолазке не впечатлила единственного ребенка

Сын Алены Водонаевой Богдан высказался по поводу внешнего вида матери в социальных сетях. Позирование журналистки перед камерой мальчик назвал "дешевым выпендрежем".

В своем "Инстаграм"-аккаунте Алена Водонаева опубликовала видео, где позирует снимающему ее сыну. Ведущая надела облегающую белую водолазку, сверху – ярко-розовый костюм, и у Богдана, красива ли она.

Мальчик ответил, что считает мать красивой, но ему, как и всем вокруг, "не интересен дешевый выпендреж". Водонаева засмеялась и ответила, что "выпендривается она для себя". Под записью ведущая отметила, что инцидент произошел в Международный женский день – на видео Алена стоит с букетом роз.

Комментаторы отметили чувство юмора Богдана: "Мальчик умен! И красив!!!! Пусть вырастет достойным и счастливым", "У сына отменное чувство юмора", " Ты мой хороший!!!!", "Когда хейтера сама же и родила", "Богдана с чувством юмора явно нет проблем, а мне очень нравится как вы подкалываете друг друга" (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро" рассказало, что Водонаева поседела после скандала.