Ведущая "Дома-2" показалась после двух недель карантина

Вернувшись из захваченной коронавирусом Франции, Ксения Бородина вынуждена сидеть в домашней изоляции. После отдыха внешность звезды кардинально изменилась – таким видео телеведущая поделилась на своей странице в "Инстаграм".

Бородина сняла ответ тем, кто упрекал артистов в злоупотреблении услугами косметологов и хирургов. В Сети не раз появлялись шутки, что за две недели обязательной самоизоляции многие звезды лишатся своей "естественной" красоты. Ведущая "Дома-2" не осталась в стороне и показалась после карантина.

На видео Ксения выглядит заметно постаревшей: кожа покрылась морщинами, уголки губ опустились вниз, а волосы поседели. "Ну, как вы и говорили, этих звезд только салоны красоты спасали. Волосы вот во что за две недели превратились, уколов красоты нет, хирурги не помогали", – сказала телеведущая.

Впрочем, все изменения во внешности Бородиной появились лишь благодаря Инстаграм-маске: на следующих снимках звезда выглядит как прежде.

Юмористическое видео оценили поклонники ведущей популярного телепроекта: "Ой умора, я не могу", "Ксюша огонь", "Все равно красивая", "Счастье хейтеров", "Тебе идет", "Когда ну очень скучно дома", "Страшно смотреть", "Ксюха уже не та! Стареешь".

Ранее Бородиной напомнили об изменах ее мужа после того как телеведущая посмеялась над бывшим участником "Дома-2" Венцеславом Венгржановским.