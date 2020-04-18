Певица призвала недовольных следить за собой

Анна Седокова не стала молчать из-за шквала критики в свой адрес после того, как опубликовала в "Инстаграм" фото в трусах-ниточках. Артистка заявила, что не понимает, почему интернет-пользователи пишут ей о том, что подумают дети, которые на нее смотрят.

Звезда удивилась, что родители, которые дали своим отпрыскам телефоны в руки, не занимаются развитием своих чад и не играют с ними. Она задалась вопросом, почему дети ищут счастья на странице чужой девушки.

Седокова призвала недоброжелателей не перекладывать воспитание их детей на ее плечи. Певица добавила, что сами родители должны быть примерами для своих наследников.

"А если мама сидит круглосуточно и строчит комменты в инсте, то это не мои проблемы. Это, извините, ваши", – обратилась к злопыхателям знаменитость.

Седокова призналась, что впервые отвечает на хамские отзывы о себе, но больше их не потерпит. Она поделилась, что многому учится, и посоветовала подписчикам заниматься тем же. По ее словам, люди, которые чего-то добились, не строчат комментарии в соцсетях, так как у них есть дела поважнее.

"Идите к черту, там все друг друга обсуждают и занимаются пустозвонством", – завершила свою речь певица.

Подписчики согласились с мнением Седоковой и отметили, что она вправе выкладывать то, что посчитает нужным.

Ранее Анна Седокова опубликовала кадр из ванны, на котором позирует в трусах-ниточках и лифчике в обнимку с возлюбленным Янисом Тиммой.