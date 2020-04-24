Анна Седокова оказалась в интересном положении

Приближенные к звездному семейству намекнули, что вскоре в семье певицы будут изменения

На страничке экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой в Instagram разгорелся скандал. Девушка стала часто выкладывать откровенные фото со своим возлюбленным. Янис и Анна устроили "жаркую" фотосессию в ванной. Часть фанатов пришли в восторг, другие посоветовали девушке вести себя скромнее.

Однако Седокова осадила назойливых поклонников и посоветовала не мешать ей быть счастливой.

Девушка решила всерьез заняться собственным здоровьем и внешним видом и поделилась одним секретом. Анна продемонстрировала на своей страничке в Instagram, что она хранит в своей личной аптечке. Помимо различных витаминов, там оказался и препарат для похудения.





Фанаты гадают, что бы это значило? Неужели Седокова набрала лишний вес? Приближенные к звездному семейству не стали раскрывать тайну певицы, но намекнули, что скоро в жизни Анны произойдут важные изменения. Седокова всегда делилась откровенными признаниями со своими поклонниками, многие помнят недавнее видео, в котором Янис проявляет заботу и выступает в роли личного парикмахера, красит ей волосы. Похоже, что у пары начался новый романтический период и, возможно, вскоре в их семействе будет прибавление.



