Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Анна Седокова оказалась в интересном положении

Анна Седокова оказалась в интересном положении
Анна Седокова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Приближенные к звездному семейству намекнули, что вскоре в семье певицы будут изменения

На страничке экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой в Instagram разгорелся скандал. Девушка стала часто выкладывать откровенные фото со своим возлюбленным. Янис и Анна устроили "жаркую" фотосессию в ванной. Часть фанатов пришли в восторг, другие посоветовали девушке вести себя скромнее.

Фото: instagram.com/annasedokova

Однако Седокова осадила назойливых поклонников и посоветовала не мешать ей быть счастливой.

Фото: instagram.com/annasedokova

Девушка решила всерьез заняться собственным здоровьем и внешним видом и поделилась одним секретом. Анна продемонстрировала на своей страничке в Instagram, что она хранит в своей личной аптечке. Помимо различных витаминов, там оказался и препарат для похудения.


Фото: Telegram

Фанаты гадают, что бы это значило? Неужели Седокова набрала лишний вес? Приближенные к звездному семейству не стали раскрывать тайну певицы, но намекнули, что скоро в жизни Анны произойдут важные изменения. Седокова всегда делилась откровенными признаниями со своими поклонниками, многие помнят недавнее видео, в котором Янис проявляет заботу и выступает в роли личного парикмахера, красит ей волосы. Похоже, что у пары начался новый романтический период и, возможно, вскоре в их семействе будет прибавление.


София АРТЕМОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Умерли 60 человек за день: свежая статистика по коронавирусу на 24 апреля

За день COVID-19 подтвердили у 5849 россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей