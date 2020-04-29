Бывшая участница группы "ВИА Гра" считает, что люди столкнутся с катастрофами хуже вируса

Певица Анна Седокова презентовала новый клип, в котором показала, что ждет человечество в будущем. По мнению бывшей солистки "ВИА Гра", если не изменить текущую ситуацию, мир постигнет разобщенность, взаимное непонимание и торжество корысти.

"Клип "Грааль" показывает, что произойдет c человечеством через пятнадцать или двадцать лет, если ничего не предпринять", – подписала свой пост с тизером нового ролика в "Инстаграм" Седокова. Певица добавила, что мировую ситуацию обострили экологические катастрофы, политические игры и человеческая безответственность.

В клипе, девушка использует символичные образы. Строчки "Так боишься чувствовать и почему-то как-то страшно летать" Седокова исполняет на фоне кадров со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, как бы намекая на общественное порицание влюбленных, которое закончилось бегством пары в Канаду.

Девушка осуждает отношения по расчету, корыстолюбие и использует образ Скруджа Макдака из известного мультфильма "Утиные истории". Также в клипе есть отсылки к спорту, политике, экономике и много другому.

Полупрозрачное облачение и тема одиночества в песне отсылает зрителей к текущей ситуации – самоизоляции, нарушению привычного образа жизни, тоскливости и ожиданию грядущих перемен.

"Вчера мы думали, что ничего не изменится, но сегодня остались один на один со своими проблемами. Единственное, что может спасти человечество, – это неравнодушие", – утверждает Анна Седокова.

Ранее "Утро" рассказывало о необычной тренировке Седоковой с игрушечным ребенком.