Поп-король удивил поклонников

Филипп Киркоров выложил архивный кадр в своем Инстаграм.

Своим "братом-близнецом" певец назвал супруга оперной дивы Анны Нетребко, музыканта Юсифа Эйвазова.

"Мой "брат-близнец" Юсиф! С днём рождения @yusif_eyvazov_official 🥳

Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно", – подписал он снимок, где позирует вместе с Эйвазовым и Нетребко.



На нем музыканты действительно похожи. Помимо внешнего сходства, есть еще и родство душ, признался Киркоров. Их вкусы совпадают в моде и музыке, отметил он.

Пользователи отреагировали на публикацию с юмором.

"А женщина сестра близнец???" – поинтересовался один из них.

Были и те, кто накинулся на Киркорова с упреками, не разобравшись, что фото старое.

"Каждый день праздник, хорошая само изоляции", – написал критик (орфография и пунктуация сохранены.

Ранее Максим Галкин насмешил народ до слез, показав видео с Киркоровым.



