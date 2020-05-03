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"Мы выбрали разные пути": Киркоров показал фото "брата-близнеца"

"Мы выбрали разные пути": Киркоров показал фото "брата-близнеца"
Филипп Киркоров. Фото: Виктор Лисицын/www.globallookpress.com
Поп-король удивил поклонников

Филипп Киркоров выложил архивный кадр в своем Инстаграм.

Своим "братом-близнецом" певец назвал супруга оперной дивы Анны Нетребко, музыканта  Юсифа Эйвазова.

"Мой "брат-близнец" Юсиф! С днём рождения @yusif_eyvazov_official 🥳
Мы с тобой так похожи, что порой кажется, что выросли в одной семье, нам так легко друг с другом и интересно", – подписал он снимок, где позирует вместе с Эйвазовым и Нетребко.

На нем музыканты действительно похожи. Помимо внешнего сходства, есть еще и родство душ, признался Киркоров. Их вкусы совпадают в моде и музыке, отметил он.

Пользователи отреагировали на публикацию с юмором.
"А женщина сестра близнец???" – поинтересовался один из них.

Были и те, кто накинулся на Киркорова с упреками, не разобравшись, что фото старое.

 "Каждый день праздник, хорошая само изоляции", – написал критик (орфография и пунктуация сохранены.

Ранее Максим Галкин насмешил народ до слез, показав видео с Киркоровым.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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