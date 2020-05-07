Телеведущая в белье порассуждала о пользе вина для фигуры

Анфиса Чехова рассказала, как проводит время на карантине, который москвичам придется соблюдать до 31 мая. Звезда опубликовала фото в пижаме и нижнем белье, а также призналась в своей любви к одному алкогольному напитку.

По словам артистки, пьет она мало и только хорошее красное вино. До пандемии коронавируса Чехова даже ездила в специальные туры по Италии.

Звезда призналась, что одним из секретов стройности француженок считается именно ежедневное употребление нескольких бокалов. Об этом телеведущей, по ее словам, рассказал солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Чехова предположила: скорее всего, такая "диета" очень индивидуальна, поэтому артистка никого не призывает употреблять алкоголь во время карантина. "Если вдруг ваша душа запросила винишка, то прошу вас, не забывайте Квасить элегантно", – пошутила телеведущая. Сама она снялась с бокалом вина в расстегнутой шелковой пижаме черного цвета и нижнем белье.

"Мне вот что-то в изоляции совсем не пьется", "Я тоже предпочитаю пить мало и качественно", – поделились своими историями подписчики Чеховой. Некоторые признались, что и вовсе не употребляют алкоголь, а время на карантине посвятили саморазвитию и спорту.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о том, как стала жертвой домашнего насилия, а также поддержала Регину Тодоренко после скандала.