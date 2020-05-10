Семенович показала двойной подбородок

Певица появилась в непривычном виде

Анна Семенович показала фото, где явно виден лишний вес. Певица снялась с убранными волосами, что еще больше подчеркнуло ее двойной подбородок. Судя по всему, это был кадр со съемок клипа, где ей "прибавили" лишних килограммов.

"Как вы думаете , мы после самоизоляции как будем выглядеть , как на первом фото или на втором?" - написала она.

На втором снимке Анна выглядит, как обычно – округлые женственные формы при ней, но лишнего веса не наблюдается.

Пользователей ,скучающих на карантине, развеселило фото Семенович с двумя подбородками. Они оставили под постом множество комментариев.

"Я так и без изоляции выгляжу каждый день с утра", "Я уже рядом где-то с первым"

"У кого на сколько времени денег хватит" "Хотелось как на 2, но будем как на 1", – написали они.

Ранее Семенович пожаловалась, что ее заставили раздеться на съемках.