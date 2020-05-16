Собчак показала отощавшего Богомолова

Супруг светской львицы сильно изменился на карантине

Ксения Собчак выразила свое восхищение мужем Константином Богомоловым и получила порцию оскорблений.

Звезда опубликовала фото, где режиссер позирует с серьезным лицом в красных очках.

"Мой Морфеус", – подписала Собчак снимок, добавив смайл в виде сердечка.

Однако портрет Богомолова понравился не всем. Ксении припомнили скандальный разрыв с Максимом Виторганом, упрекнув в том, что она променяла импозантного актера на Константина. Другие нашли, что во время самоизоляции Богомолов отощал. Были и откровенно грубые комментарии относительно внешности избранника Собчак.

"Как можно было КРАСАВЦА ВИТОРГАНА променять на этого ДЯДЮ ВИТЮ" "Голова большая у него видать умный парень" "Исхудал" "Похудел" "Кто то ест и жиреет, а кто то худеет",

– высказались критики (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее Собчак показала кадры из леса, где Богомолов наелся древесной коры.