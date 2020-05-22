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Звезда "Дома-2" показала упражнения для ягодиц

Звезда "Дома-2" показала упражнения для ягодиц
Виктория Боня. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Виктория Боня поделилась видео с тренировки

Бывшая участница "Дома-2" решила раскрыть подписчицам секрет своей стройной фигуры. Звезда социальных сетей сняла ролик, на котором она выполняет необычное упражнение для ягодиц. Виктория Боня утверждает, что с помощью этого элемента можно накачать мышцы без спортзала всего за 10 минут в день.

В "Инстаграм" красавица обещает: первые результаты появятся уже через две недели, и призывает всех девушек тренировать свое тело к лету.

В социальных сетях, где Боня и опубликовала видео, пользователи уже начали оставлять свои комментарии. Они признаются, что выполнить упражнение им оказалось непросто, а форма Виктории вызывает только восхищение.

"Со стороны все кажется, очень легко, зато в жизни", "У меня уже от видео ягодицы заболели", "То чувство, когда у тебя получается лучше, чем у тренера", "Какая вы молодец", "Супер", "Красота какая", "Умничка", "Идеальная фигурка", – пишут звезде "Дома-2" (орфография и пунктуация сохранены).

Если внешность Виктории Бони многим пользователям нравится, то ее высказывания вызывают сомнения. Знаменитость не верит в опасность коронавируса и считает, что людей хотят чипировать.

Подобные высказывания получили резкую негативную оценку от Ксении Бородиной, которая является ведущей "Дома-2". Телезвезда осудила бывшую подопечную и сравнила ее с мышью. 

Дарья ПЕТРОВА

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