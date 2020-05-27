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Звезда "Дома-2" выбежала из воды в купальнике

Звезда "Дома-2" выбежала из воды в купальнике
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Бывшая участница телепроекта снялась на пляже

Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками видео, где она в плавательных трусах и рубашке выбегает из морских волн. Позже стройная блондинка позировала перед камерой в одном бикини.

Видео бывшая участница "Дома-2" опубликовала в "Инстаграм", коротко подписав: "кайф". Скорее всего, Дарья со своим мужем Сергеем и двумя сыновьями уже наслаждается теплом за границей – уже около года семья живет в Турции.

Одни комментаторы завидуют Пынзарь из-за того, что она уже может купаться и загорать, другие всячески расхваливают фигуру звезды "Дома-2".

"Ооо, поскорее бы границу открыли", "Даша, вы очаровашка!", "Как же хочется постоянного тепла и моря", "Дарья, ну хватит дразнить!!! Изоляцию же не у всех отменили!", "Красавица, фигура идеальная", – пишут Пынзарь в "Инстаграм".

Дарья Пынзарь считается одной из самых успешных участниц "Дома-2". Блондинка смогла найти любовь на проекте, родила двоих детей и вместе с супругом создала свой бизнес.

Ранее "Утро.ру" показывало фото Дарьи Пынзарь в расстегнутом комбинезоне. 

Фоторепортаж
Жизнь после скандального проекта: как разбогатели звезды "Дома-2"
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нелли Ермолаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Дарья ПЕТРОВА

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