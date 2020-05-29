Юморист изобразил совещание о графике прогулок

Максим Галкин высказался на тему режима прогулок, который ввели в столице из-за коронавируса. Юмористическое видео, на котором он предстал в образах президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, артист опубликовал в "Инстаграм".

Телеведущий изобразил онлайн-совещание представителей власти на тему снятия карантина в столице. Ролик начинается с того, что Галкин в образе Собянина объясняет Путину, что сейчас гражданам важно получить возможность вновь гулять в парках и скверах. Затем мэр предлагает, как это можно реализовать.

Так, в формате пародии, Галкин отреагировал на режим прогулок в Москве, исходя из которого жители столицы могут ходить в парки лишь по особому расписанию. "График, чтобы подышать свободно через день", – назвал юморист распорядок в ролике.

Злободневное видео оценили подписчики телеведущего: "Очень смешно", "Максим, вы – народный рупор!", "Отыграно на все сто", "Молодец, актуально".

Ранее Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте домашним видео.