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Максим Галкин высказался на тему режима прогулок, который ввели в столице из-за коронавируса. Юмористическое видео, на котором он предстал в образах президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, артист опубликовал в "Инстаграм".
Телеведущий изобразил онлайн-совещание представителей власти на тему снятия карантина в столице. Ролик начинается с того, что Галкин в образе Собянина объясняет Путину, что сейчас гражданам важно получить возможность вновь гулять в парках и скверах. Затем мэр предлагает, как это можно реализовать.
Так, в формате пародии, Галкин отреагировал на режим прогулок в Москве, исходя из которого жители столицы могут ходить в парки лишь по особому расписанию. "График, чтобы подышать свободно через день", – назвал юморист распорядок в ролике.
Злободневное видео оценили подписчики телеведущего: "Очень смешно", "Максим, вы – народный рупор!", "Отыграно на все сто", "Молодец, актуально".
Ранее Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте домашним видео.
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