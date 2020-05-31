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Водонаева встретила утро с картонным Абрамовичем

Водонаева встретила утро с картонным Абрамовичем
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Экс-звезда "Дома-2" в пижаме показала своего неожиданного гостя

Алена Водонаева решила развлечь себя и подписчиков. Она устроила целую фотосессию, позируя в белой пижаме. На последних кадрах серии внезапно появился бизнесмен Роман Абрамович, который составил Алене компанию в ненастное утро воскресенья. Гость Водонаевой, правда, был картонным. Бывшая участница скандальной телестройки небрежно засунула его под мышку.

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Подписчики оценили фотосессию звезды. Не обошли вниманием и ее известного утреннего посетителя, а также оценили интерьер.

"Абрамович это что-то",  "Какая Вы прелесть, Алёна"  "Какой интерьер красивый у вас"  "Ноги!!!! абрамович хорош))", – высказались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Водонаева после скандала показалась с седыми волосами. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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