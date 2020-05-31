Водонаева встретила утро с картонным Абрамовичем

Экс-звезда "Дома-2" в пижаме показала своего неожиданного гостя

Алена Водонаева решила развлечь себя и подписчиков. Она устроила целую фотосессию, позируя в белой пижаме. На последних кадрах серии внезапно появился бизнесмен Роман Абрамович, который составил Алене компанию в ненастное утро воскресенья. Гость Водонаевой, правда, был картонным. Бывшая участница скандальной телестройки небрежно засунула его под мышку.

Подписчики оценили фотосессию звезды. Не обошли вниманием и ее известного утреннего посетителя, а также оценили интерьер.

"Абрамович это что-то", "Какая Вы прелесть, Алёна" "Какой интерьер красивый у вас" "Ноги!!!! абрамович хорош))", – высказались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Водонаева после скандала показалась с седыми волосами.

