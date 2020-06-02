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Бывшая Прилучного в корсете засветила глубокое декольте

Бывшая Прилучного в корсете засветила глубокое декольте
Агата Муцениеце. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Актрису сериала "Закрытая школа" осудили за открытый наряд

Агата Муценеице после разрыва с супругом расцвела. У нее появились новые проекты, а ее образы стали еще привлекательнее. Например, на последнем снимке экс-возлюбленная Павла Прилучного позирует в белом корсете рядом с продюсером.

Подписчики актрисы сразу же обратили внимание на декольте Муцениеце. Одни похвалили звезду за красоту, другие же посчитали, что артистка просто забыла надеть на себя еще что-то. Кто-то написал бывшей Прилучного, что ее формы буквально вываливаются из одежды.

Сама звезда на едкие комментарии критиков никак не отреагировала.

"Грудь вывалилась как то неопрятно", "Ты как всегда красива, плюс шикарная грудь)", "Вы что в лифчике?", "Красотка! Так держать!", "Похожа на школьницу", "Все нараспашку", "Вот это декольте", – пишут Агата Муцениеце в "Инстаграм".

В середине мая Агата Муцениеце подала на развод с супругом. Сначала пара мирно высказалась о расставании в социальных сетях, актриса даже заявила, что по-прежнему любит Павла Прилучного. Затем же произошел конфликт – звезда рассказала, что артист выпил, ударил ее и начал выгонять из дома.

Дарья ПЕТРОВА

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