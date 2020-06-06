Девушка ограничила доступ к своей странице в соцсети

Пользователи Сети активно обсуждают слухи о разводе Эмина и Алены Гавриловой. Супруга певца, видимо, устав от вопросов обеспокоенных людей, решила огородить себя от лишних комментариев. Гаврилова закрыла свой "Инстаграм".

Если раньше любой интернет-пользователей мог посмотреть на фото жены Эмина, то теперь это могут делать разве что ее подписчики. Страница в соцсети Гавриловой оказалась закрыта.

Как предположило издание Woman.ru, девушка сделала это, чтобы не читать бесконечные вопросы о своем разводе с артистом.

Эмин намекнул на расставание с Аленой в конце мая. Тогда певец отметил, что в его браке не все сложилось так, как планировалось. После этого артист стал активно публиковать фото с дочерью. Гаврилова некоторое время хранила молчание. Интернет-пользователи заподозрили, что девочка живет с отцом. Однако Алена вспылила и заявила, что наследница находится с ней, а также подтвердила, что рассталась с Эмином. Гаврилова отметила, что этот вопрос на ее странице закрыт навсегда.