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Звезда "Кухни" покрутилась в красном купальнике

Звезда "Кухни" покрутилась в красном купальнике
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/
Актриса порадовалась наступлению лета, показав личное видео

Мария Горбань, несмотря на самоизоляцию и невозможность уехать на пляж из-за эпидемии коронавируса, продолжает радовать фанатов видео в купальниках. На этот раз артистка опубликовала в "Инстаграм" видео, в котором снялась в красном бикини.

В ролике знаменитость, которая дополнила свой образ шляпой и солнцезащитными очками, крутится на фоне леса и гамака. В какой-то момент актриса сериала "Кухня" посылает подписчикам воздушный поцелуй и садится на землю, кокетливо глядя в камеру через плечо.

Фанаты по достоинству оценили как солнечное видео Горбань, так и ее подтянутую фигуру. Поклонники отметили, что у актрисы идеальное тело.

"Красотка", "Богиня", " Все очень красиво, фигура с плывущей походкой, улыбка – ухмылка!", "Фигурка класс", – прокомментировали видео восторженные интернет-пользователи. 

Звезда "Кухни" не в первый раз демонстрирует поклонникам подтянутые ноги и плоский живот. Ранее "Утро.ру" писало о том, что Мария Гобрань снялась топлесс. 

Полина ИВАНОВА

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