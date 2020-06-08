Актриса порадовалась наступлению лета, показав личное видео

Мария Горбань, несмотря на самоизоляцию и невозможность уехать на пляж из-за эпидемии коронавируса, продолжает радовать фанатов видео в купальниках. На этот раз артистка опубликовала в "Инстаграм" видео, в котором снялась в красном бикини.

В ролике знаменитость, которая дополнила свой образ шляпой и солнцезащитными очками, крутится на фоне леса и гамака. В какой-то момент актриса сериала "Кухня" посылает подписчикам воздушный поцелуй и садится на землю, кокетливо глядя в камеру через плечо.

Фанаты по достоинству оценили как солнечное видео Горбань, так и ее подтянутую фигуру. Поклонники отметили, что у актрисы идеальное тело.

"Красотка", "Богиня", " Все очень красиво, фигура с плывущей походкой, улыбка – ухмылка!", "Фигурка класс", – прокомментировали видео восторженные интернет-пользователи.

Звезда "Кухни" не в первый раз демонстрирует поклонникам подтянутые ноги и плоский живот. Ранее "Утро.ру" писало о том, что Мария Гобрань снялась топлесс.