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Дочь Ефремова затравили после отказа поддерживать отца

Дочь Ефремова затравили после отказа поддерживать отца
Анна-Мария Ефремова. Фото:instagram.com/amefremova
Девушку атаковали хейтеры

На 19-летнюю дочь актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, начались настоящие гонения. На своей станице в "Твиттер" Анна-Мария разместила оскорбительные сообщения, которыми ее засыпали другие пользователи.

При этом, помимо обвинений в адрес ее отца, из-за которого погиб человек, взгляды самой девушки тоже подверглись критике. Анна-Мария Ефремова – открытая феминистка. На своей страничке она поделилась размышлениям на тему того, что людей с нестандартными взглядами на жизнь зачастую начинают безосновательно обвинять в трагических событиях.

При этом реакция Анны-Марии на автокатастрофу с отцом многим показалась странной. После того, как стало известно о страшном ДТП, девушка написала в сториз на своей страничке в "Инстаграм": "Впрочем, ничего нового".

Некоторым подписчикам такое заявление показалось неуместным, и они начали атаковать профиль дочки Ефремова.

Напомним, вчера вечером внедорожник Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада". В результате аварии погиб водитель этого фургона.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о результатах анализов актера.

Ольга ФЕДОРОВА

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