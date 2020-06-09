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На 19-летнюю дочь актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, начались настоящие гонения. На своей станице в "Твиттер" Анна-Мария разместила оскорбительные сообщения, которыми ее засыпали другие пользователи.
При этом, помимо обвинений в адрес ее отца, из-за которого погиб человек, взгляды самой девушки тоже подверглись критике. Анна-Мария Ефремова – открытая феминистка. На своей страничке она поделилась размышлениям на тему того, что людей с нестандартными взглядами на жизнь зачастую начинают безосновательно обвинять в трагических событиях.
При этом реакция Анны-Марии на автокатастрофу с отцом многим показалась странной. После того, как стало известно о страшном ДТП, девушка написала в сториз на своей страничке в "Инстаграм": "Впрочем, ничего нового".
Некоторым подписчикам такое заявление показалось неуместным, и они начали атаковать профиль дочки Ефремова.
Напомним, вчера вечером внедорожник Михаила Ефремова выехал на встречную
полосу и врезался в автомобиль "Лада". В результате аварии погиб
водитель этого фургона.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о результатах анализов актера.
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