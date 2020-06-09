Модель отдыхает в Дубаи во время пандемии

Виктория Лопырева очень любит путешествовать. Вместе со своим новоиспеченным супругом Игорем Булатовым и сыном Лео она отправилась на отдых в Дубаи в феврале. Однако из-за пандемии коронавируса она вместе с семьей застряла там на несколько месяцев, но это нисколько не смутило девушку.

На своей странице в соцсетях 36-летняя модель похвасталась отдыхом на пляже и новым купальником. Модель подметила, что сейчас в ОАЭ стоит сорокаградусная жара и кроме бикини больше никакой одежды ей и не надо.

При этом, несмотря на недавнее рождение сына, Лопырева похвасталась точеной фигурой. На фото крупным планов видны длинные ноги звезды, а также роскошный загар.

В комментариях поклонники позавидовали формам Лопыревой, отметив, что она, видимо, была единственной, кто оказался готов к пляжному сезону после карантина.

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