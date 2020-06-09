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Лопыревой пришлось раздеться до бикини из-за жары

Лопыревой пришлось раздеться до бикини из-за жары
Виктория Лопырева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Модель отдыхает в Дубаи во время пандемии

Виктория Лопырева очень любит путешествовать. Вместе со своим новоиспеченным супругом Игорем Булатовым и сыном Лео она отправилась на отдых в Дубаи в феврале. Однако из-за пандемии коронавируса она вместе с семьей застряла там на несколько месяцев, но это нисколько не смутило девушку. 

На своей странице в соцсетях 36-летняя модель похвасталась отдыхом на пляже и новым купальником. Модель подметила, что сейчас в ОАЭ стоит сорокаградусная жара и кроме бикини больше никакой одежды ей и не надо. 

При этом, несмотря на недавнее рождение сына, Лопырева похвасталась точеной фигурой. На фото крупным планов видны длинные ноги звезды, а также роскошный загар. 

В комментариях поклонники позавидовали формам Лопыревой, отметив, что она, видимо, была единственной, кто оказался готов к пляжному сезону после карантина.

Ранее в Сети появилось фото исхудавшего Юдашкина, у которого подозревают онкологию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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