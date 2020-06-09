Сторонников Ефремова из-за ситуации с аварией оказалось немного. Пока единственным, кто отказался говорить о вине артиста в смерти водителя грузовика оказался Алексей Панин.

Панин признался, что сам "не просыхает" уже 10 дней и, бывало, сам садился за руль пьяным. При этом Ефремова он назвал гением и заявил о готовности сесть вместе с ним в тюрьму, если того посадят.

Никита Михалков в беседе с РИА Новости отметил, что для “ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью” это закономерный финал.

Любовь Успенская заявила, что незадолго до аварии разговаривала с Ефремовым по телефону. Она утверждает, что артисту очень тяжело было переносить режим самоизоляции. Певица сообщила, что на тот момент у актера была депрессия, с которой он никак не мог справиться. Сейчас она винит себя за случившееся.

Ксения Собчак призвала людей не осуждать Ефремова, поскольку он и без того сам себя наказал.

“Он сейчас и сам сидит над обломками своей жизни и не понимает, как мог ее разрушить”, – пишет ведущая на своей странице в соцсетях.

Михаил Грушевский предрекает конец актерской карьере Ефремова. Он назвал случившееся ужасной трагедией, сообщив, что россияне также потеряли в этот момент и талантливого актера. По его словам, удивляться произошедшему не стоит – о том, что алкоголь является слабым местом артиста знали все.

Михаила Ефремова отправили в суд для избрания меры пресечения. Следствие настаивает на домашнем аресте. Сообщается, что решение уже вынесено.

Напомним, накануне актер попал в аварию в центре Москвы со смертельным исходом. Водитель грузовика, в который врезался Ефремов, скончался. Позже у артиста обнаружили в крови наркотики.