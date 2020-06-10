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Прямо при мастере: у Брежневой во время укладки обнажилась грудь

Прямо при мастере: у Брежневой во время укладки обнажилась грудь
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нижнего белья на экс-участнице группы "ВИА Гра" не было

Вера Брежнева решила отправиться на вечеринку. Однако она решила не заниматься подготовкой к выходу в свет самостоятельно, позвав на помощь специалиста. 

Певице сделали строгий макияж – ей практически не подчеркивали глаза тенями и подводкой, переместив акцент на красные губы. Стилист решил сохранить лаконичность и в укладке – волосы артисты аккуратно собрали. 

Что выбрала артистка для наряда она не раскрыла, появившись на фото в своих социальных сетях в одном халате и явно без лифчика – это стало заметно после того, как с плеча слегка слетело одеяние Брежневой. При этом мастер, который продолжал работу над прической, на фото не обращал на откровенный вид Веры никакого внимания. 

В комментариях пользователи позавидовали, что певица может наконец отправиться гулять – им такая роскошь, по их утверждениям, пока недоступна. При этом они отметили, что Брежнева выглядит сногсшибательно.

Ранее откровенным снимком поделилась Виктория Лопырева. Девушке пришлось раздеться до бикини из-за жары. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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