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Украинцы подставили Пореченкова: актер лишился дохода

Украинцы подставили Пореченкова: актер лишился дохода
Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинская сторона уверяет, что крупная европейская компания разорвала с российским актером отношения

Французская корпорация Danone прекратила трансляцию рекламы своей продукции с народным артистом РФ Михаилом Пореченковым в России. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

Он назвал это хорошими новостями для украинцев.

"Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", – написал сегодня пан Шамшур в своем "Твиттер".

Накануне украинский дипломат в той же соцсети возмущался новым роликом рекламы йогурта Actimel, в которой снялся россиянин. Он считает, что "большой бизнес должен быть ответственным" и "нравственным". По его словам, в 2014 г. Пореченков якобы "щеголял" и "стрелял по украинцам в Донбассе". Кроме того, актеру поставили в вину тот факт, что россиянин поддержал возвращение Крыма в состав России.


Отметим, реклама даноновского йогурта с Пореченковым вообще-то давно шла в последние годы на российском телевидении, и непонятно, почему вдруг сейчас с берегов Днепра, где украинцам перекрыт доступ почти для всех наших СМИ, раздались окрики в сторону Сены.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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