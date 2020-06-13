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Звезда сериала "Кухня" оголила длинные ноги

Звезда сериала "Кухня" оголила длинные ноги
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.http://globallookpress.com
Актриса снялась в одном боди

Последним постом в "Инстаграм" Мария Горбань очень порадовала своих подписчиков. Звезда сериала "Кухня" продемонстрировала свои длинные ноги, позируя в кружевном боди.

На снимке артистка опирается на кресло и хвастается стройной фигурой. Фото Мария подписала загадочными строчками по-английски: "Птицы, летящие высоко, вы знаете, что я чувствую. Солнце в небе, ты знаешь, что я чувствую".

Фанаты Горбань тут же стали осыпать актрису комплиментами: "Вы богиня", "Ножки просто космос", "Красивая фигура! Ох, Мария, вы очаровательны", "Идеальные ноги. Мария, вы невероятная красавица. А красота это дар. Счастья вам". 

 

 

К слову, эффектная блондинка постоянно мелькает в экранах в разных рекламах и телевизионных шоу. То в смешном ролике с Нагиевым, то в качестве ведущей в "Орле и решке", то предстанет перед зрителем стервозной красоткой в сериале "Кухня". Также девушка любит демонстрировать себя в разных образах в "Инстаграм". Недавно она снялась топлес и поделилась этим фото со своими фанатами.

Юлия ЕВГРАФОВА

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