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Рудова неудачно села в коротком платье

Рудова неудачно села в коротком платье
Наталья Рудова. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка засветила, что у нее под юбкой

Актриса Наталья Рудова считается одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса. Девушка принимала участие в съемках мужских журналов, появляясь на них в довольно откровенных образах. 

В жизни Наталья также не стесняется показывать себя во всей красе. Она регулярно радует своих поклонников мужского пола провокационными снимками. 

В этот раз актриса опубликовала фото на пляже. Слегка намочив волосы, Наталья оделась в короткое полупрозрачное белое платье. На снимке она присела на камни, спустив с плеча бретельку. При этом поза оказалась несколько откровенной, поскольку платье оказалось слишком коротким. 

"Какой момент своей жизни ты любишь вспоминать когда ты наедине с собой...?", – подписала она под фото. 

Желающих ответить на вопрос оказалось мало. В основном подписчики реагировали на внешность артистки, отмечая, что выглядит она очень хорошо. 

Ранее снимком с оголенным ногами поделилась актриса Мария Горбань. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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