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Актриса Наталья Рудова считается одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса. Девушка принимала участие в съемках мужских журналов, появляясь на них в довольно откровенных образах.
В жизни Наталья также не стесняется показывать себя во всей красе. Она регулярно радует своих поклонников мужского пола провокационными снимками.
В этот раз актриса опубликовала фото на пляже. Слегка намочив волосы, Наталья оделась в короткое полупрозрачное белое платье. На снимке она присела на камни, спустив с плеча бретельку. При этом поза оказалась несколько откровенной, поскольку платье оказалось слишком коротким.
"Какой момент своей жизни ты любишь вспоминать когда ты наедине с собой...?", – подписала она под фото.
Желающих ответить на вопрос оказалось мало. В основном подписчики реагировали на внешность артистки, отмечая, что выглядит она очень хорошо.
Ранее снимком с оголенным ногами поделилась актриса Мария Горбань.
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