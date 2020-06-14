Девушка засветила, что у нее под юбкой

Актриса Наталья Рудова считается одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса. Девушка принимала участие в съемках мужских журналов, появляясь на них в довольно откровенных образах.

В жизни Наталья также не стесняется показывать себя во всей красе. Она регулярно радует своих поклонников мужского пола провокационными снимками.

В этот раз актриса опубликовала фото на пляже. Слегка намочив волосы, Наталья оделась в короткое полупрозрачное белое платье. На снимке она присела на камни, спустив с плеча бретельку. При этом поза оказалась несколько откровенной, поскольку платье оказалось слишком коротким.

"Какой момент своей жизни ты любишь вспоминать когда ты наедине с собой...?", – подписала она под фото.

Желающих ответить на вопрос оказалось мало. В основном подписчики реагировали на внешность артистки, отмечая, что выглядит она очень хорошо.

Ранее снимком с оголенным ногами поделилась актриса Мария Горбань.