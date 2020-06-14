Певице с трудом удавалось сдерживать свой аппетит на карантине

Анастасия Стоцкая утверждает, что во время самоизоляции решила проводить время с пользой – активно занималась спортом и следила за питанием. Расслабляться ей было нельзя, поскольку ей предложили участвовать в новом музыкальном проекте – подробнее о нем она рассказывать не стала.

Певица заявляет, что сейчас из карантина она выходит в хорошей физической форме. В подтверждение своих слов на странице в соцсетях она опубликовала фото в красном купальнике. Стоцкая признается, что до заветного идеала ей остается скинуть еще 3-4 кило.

При этом она отмечает, что процесс похудания ее очень сильно удивил.

"Сама себя не узнала – в том смысле, что самодисциплиной вообще не отличаюсь", – пишет она под постом.

Поклонники похвалили ее за усердную работу над собой, спросив, как же ей удалось прийти в форму. Однако артистка раскрывать своих секретов не стала.

Недавно о своей борьбе с лишним весом рассказала Анна Семенович. Ей, в отличии от Анастасии, сохранить формы на карантине не удалось. Певица ради сброса веса пошла на радикальные меры.



