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Анастасия Стоцкая утверждает, что во время самоизоляции решила проводить время с пользой – активно занималась спортом и следила за питанием. Расслабляться ей было нельзя, поскольку ей предложили участвовать в новом музыкальном проекте – подробнее о нем она рассказывать не стала.
Певица заявляет, что сейчас из карантина она выходит в хорошей физической форме. В подтверждение своих слов на странице в соцсетях она опубликовала фото в красном купальнике. Стоцкая признается, что до заветного идеала ей остается скинуть еще 3-4 кило.
При этом она отмечает, что процесс похудания ее очень сильно удивил.
"Сама себя не узнала – в том смысле, что самодисциплиной вообще не отличаюсь", – пишет она под постом.
Поклонники похвалили ее за усердную работу над собой, спросив, как же ей удалось прийти в форму. Однако артистка раскрывать своих секретов не стала.
Недавно о своей борьбе с лишним весом рассказала Анна Семенович. Ей, в отличии от Анастасии, сохранить формы на карантине не удалось. Певица ради сброса веса пошла на радикальные меры.
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