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"Себя не узнала": Стоцкая после похудения похвасталась формами

"Себя не узнала": Стоцкая после похудения похвасталась формами
Анастасия Стоцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певице с трудом удавалось сдерживать свой аппетит на карантине

Анастасия Стоцкая утверждает, что во время самоизоляции решила проводить время с пользой – активно занималась спортом и следила за питанием. Расслабляться ей было нельзя, поскольку ей предложили участвовать в новом музыкальном проекте – подробнее о нем она рассказывать не стала. 

Певица заявляет, что сейчас из карантина она выходит в хорошей физической форме. В подтверждение своих слов на странице в соцсетях она опубликовала фото в красном купальнике. Стоцкая признается, что до заветного идеала ей остается скинуть еще 3-4 кило. 

При этом она отмечает, что процесс похудания ее очень сильно удивил. 

"Сама себя не узнала – в том смысле, что самодисциплиной вообще не отличаюсь", – пишет она под постом. 

Поклонники похвалили ее за усердную работу над собой, спросив, как же ей удалось прийти в форму. Однако артистка раскрывать своих секретов не стала. 

Недавно о своей борьбе с лишним весом рассказала Анна Семенович. Ей, в отличии от Анастасии, сохранить формы на карантине не удалось. Певица ради сброса веса пошла на радикальные меры.


Евгения НАГОРСКАЯ

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