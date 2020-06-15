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Шокированная Плетнева разрыдалась из-за шрама на лице

Шокированная Плетнева разрыдалась из-за шрама на лице
Анна Плетнева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Работа хирургов ужаснула солистку группы "Винтаж"

Анна Плетнева, внешностью которой восхищается не один миллион человек, в детстве нередко сталкивалась с травлей и жестокостью сверстников. Однако история об издевательствах над одной из ее подписчиц довела певицу до слез. Об этом рассказала сама солистка группы "Винтаж".

Девушка написала Плетневой в "Инстаграм", что из-за травли она решилась лечь под нож хирургов. Однако вместо того чтобы исправить то, что подписчице не нравилось во внешности, врачи изуродовали ее лицо.

Фотография девушки шокировала артистку. "Ужасные губы, непоправимый шрам на левой щеке", – описала снимок певица. Звезда обратилась к московским хирургам, чтобы помочь подписчице, однако ничего исправить уже было нельзя.

"Я разрыдалась. К чему были такие жертвы?!"

цитирует Плетневу Ok-magazine.ru.

Сама певица призывает в своем "Инстаграм", на который подписаны 1,4 млн человек, полностью принимать себя и свою внешность. "Все, что вам надо для счастья – это вы сами", – написала солистка группы "Винтаж".

Ранее Анна Плетнева раскрыла секрет своего похудения на карантине.

Карина СИРАЗОВА

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