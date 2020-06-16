Украинская певица снялась на надувном матрасе в бассейне

Племянница Софии Ротару, известная под псевдонимом Соня Кей, порадовала подписчиков серией летних фотографий. Родственница "хуторянки" снялась в купальнике, сидя на огромной утке.

Кадры появились на странице украинской певицы в "Инстаграм". На них Соня Кей позирует в купальнике черного цвета посреди бассейна. Сама звезда забралась на надувной матрас в виде желтого утенка.

"Все мы родом из детства",

– подписала пост племянница Ротару, процитировав писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Серию фотографий оценили подписчики артистки: "Невероятно", "Супер", "Просто класс".

Не осталась без внимания и необычная надувная птица, которая оказалась больше самой певицы. "Ничего себе цыпленок-бройлер", – пошутили в комментариях.

Соня Кей, которая недавно вышла замуж, нередко принимает участие в неожиданных фотосессиях, примеряя на себя различные образы. Так, ранее украинская звезда позировала в ванне, лежа в цветах.