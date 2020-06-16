Племянница Ротару похвалилась стройной фигурой в черном купальнике

Племянница Ротару похвалилась стройной фигурой в черном купальнике
Соня Кей. Фото: instagram.com/sonyakayofficial/
Украинская певица снялась на надувном матрасе в бассейне

Племянница Софии Ротару, известная под псевдонимом Соня Кей, порадовала подписчиков серией летних фотографий. Родственница "хуторянки" снялась в купальнике, сидя на огромной утке.

Кадры появились на странице украинской певицы в "Инстаграм". На них Соня Кей позирует в купальнике черного цвета посреди бассейна. Сама звезда забралась на надувной матрас в виде желтого утенка.

"Все мы родом из детства",

– подписала пост племянница Ротару, процитировав писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Серию фотографий оценили подписчики артистки: "Невероятно", "Супер", "Просто класс".

Не осталась без внимания и необычная надувная птица, которая оказалась больше самой певицы. "Ничего себе цыпленок-бройлер", – пошутили в комментариях.

Соня Кей, которая недавно вышла замуж, нередко принимает участие в неожиданных фотосессиях, примеряя на себя различные образы. Так, ранее украинская звезда позировала в ванне, лежа в цветах.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Газпром" прекратил приписывать Киеву поставки газа в Донбасс

Россия бесплатно снабжает топливом украинский регион

Антибактериальный тоннель: как Путина защищают от коронавируса

Каждого человека тщательно дезинфицируют необычным способом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей