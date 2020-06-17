Звезда "Папиных дочек" в мини-шортах устроила экстрим в лесу

Звезда "Папиных дочек" в мини-шортах устроила экстрим в лесу
Елизавета Арзамасова. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Звезда сериала "Папины дочки" показалась в необычной для похода на природу одежде

Лиза Арзамасова снялась в лесу в коротких шортах и на каблуках рядом с огромным колесом. Фотографией артистка поделилась в "Инстаграм".

В кадре Арзамасова толкает колесо от машины, которое было практически размером с актрису. Сама знаменитость позировала в необычном для прогулки на природе виде: девушка надела короткий топ и красные туфли на каблуках. Также на ней были джинсовые шорты и рубашка, завязанная на талии.

"Продолжая тему колеса",

– подписала снимок актриса, таким образом напомнив подписчикам о еще одной фотографии, которая была сделана в этом же образе.

Новый пост Арзамасовой часть подписчиков восприняла с юмором. Некоторые  процитировали известное стихотворение Николая Некрасова, другие назвали развлечение артистки экстремальным:

"Ну есть же шиномонтаж, зачем все сама?", "Коня на скаку остановит", "Как элегантно и без напряга"  "Новая разновидность силового экстрима на рыхлой земле и на каблуках".

Елизавета активно занимается спортом и периодически демонстрирует свою фигуру подписчикам. Ранее актриса опубликовала снимок в шортах на стадионе.

Карина СИРАЗОВА

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