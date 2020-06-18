Девушка в 24 года может зарабатывать до 140 тысяч рублей в день

Дочь звезды "Моей прекрасной няни" Анна Заворотнюк из-за сложной семейной ситуации вынуждена самостоятельно зарабатывать на жизнь. Девушка пробовала начать собственный бизнес по продаже одежды, однако пандемия коронавируса заставила ее от инициативы отказаться. Однако на бедственное положение она не жалуется – Анна весьма популярна в социальных сетях.

Младшая Заворотнюк в свои 24 года обладает аудиторией в 111 тысяч человек в "Инстаграм". Недавно она объявила, что теперь будет размещать рекламные посты на своей страничке в соцсетях и призвала рекламодателей обращаться к ней.

Как выяснило издание "Собеседник", минимальная стоимость рекламы у Заворотнюк составляет 18,5 тысяч рублей. Размещение поста в ленте с неограниченным лимитом по времени будет стоить рекламодателю 140 тысяч рублей. По подсчетам издания, месячный доход у Анны может составлять от 1 до 4 миллионов рублей.

Условия для рекламы на странице девушки довольно серьезные: заказчик сперва должен внести всю сумму на ее карту, после чего прислать макет рекламы. При этом, если эффекта от поста не будет, Анна возвращать деньги не собирается.

Дочь Заваротнюк отказывается рекламировать услуги гадалок и онлайн-казино, а также публиковать посты с любыми видами дискриминации.

Деньги в семье Анастасии Заворотнюк лишними не будут, поскольку лечение звезды стоит недешево. Муж актрисы Петр Чернышев зарабатывал благодаря участию в ледовых шоу вместе с Татьяной Навкой, но сейчас из-за пандемии коронавируса он не может выступать. СМИ сообщают, что артистка в последнее время идет на поправку.