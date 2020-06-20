Раздетый Лазарев пожаловался на жару

Певец снялся в постели и возбудил поклонниц

Сергей Лазарев показал откровенное и одновременно романтичное фото своим поклонникам. Певец запечатлен в кровати полностью обнаженным – пикантные детали он прикрыл одеялом. 

Артист лежит на животе, устремив взгляд прямо в камеру. В комментарий к фотографии Сергей добавил лишь слово "Жара", намекнув на очень теплую погоду. У поклонников фотография вызвала небывалый восторг. 

 "Конечно жара, от таких то фото. Сергей, что вы с нами делаете", "От вашего фото стало ещё жарче", "Незаконно шедевральное фото", – восхитились пользователи Сети в комментариях.  

Однако внимательные поклонники вспомнили, что фото было сделано артистом в 2012 году. Они отметили, что сейчас Лазарев нисколько не изменился и ему ничего бы не помешало выложить аналогичное фото, но уже в современных реалиях. 

Ранее обнаженным снимком поделился Прохор Шаляпин, который прикрыл наготу пеной в ванне. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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