Прилучный показал разбитое лицо после обвинений в насилии

Прилучный показал разбитое лицо после обвинений в насилии
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший Муцениеце выложил снимок на своей странице в соцсетях

Актер Павел Прилучный показал разбитое лицо после заявлений его бывшей жены о насилии. У артиста видна синяя гематома на глазу, кровяной подтек на губе и порез на носу. Однако, как выяснилось, эти следы оказались не последствием драки, а лишь гримом для съемок в новом проекте. 

Фото с искалеченным лицом актер опубликовал на своей странице в соцсетях. Сейчас Прилучный снимается в новом фильме Тимура Бекмамбетова, исполняя роль летчика Девятаева. Стоит отметить, что гримеры постарались на славу: нарисованные следы травм на лице практически не отличить от настоящих. 

Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge

Последнюю неделю артист находится в Санкт-Петербурге, где проходят съемки картины. Ради съемок Павлу пришлось сильно похудеть, чтобы правдиво смотреться в качестве узника концлагеря. 

На выходные в культурную столицу России к нему приехали дети, рожденные в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Недавно супруги официально развелись. Некоторое время назад бывшая жена звезды сериала "Мажор" обвиняла супруга в рукоприкладстве, в слезах опубликовав видео с признанием. Позже Агата извинилась за свою публикацию. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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