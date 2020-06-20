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Актер Павел Прилучный показал разбитое лицо после заявлений его бывшей жены о насилии. У артиста видна синяя гематома на глазу, кровяной подтек на губе и порез на носу. Однако, как выяснилось, эти следы оказались не последствием драки, а лишь гримом для съемок в новом проекте.
Фото с искалеченным лицом актер опубликовал на своей странице в соцсетях. Сейчас Прилучный снимается в новом фильме Тимура Бекмамбетова, исполняя роль летчика Девятаева. Стоит отметить, что гримеры постарались на славу: нарисованные следы травм на лице практически не отличить от настоящих.
Последнюю неделю артист находится в Санкт-Петербурге, где проходят съемки картины. Ради съемок Павлу пришлось сильно похудеть, чтобы правдиво смотреться в качестве узника концлагеря.
На выходные в культурную столицу России к нему приехали дети, рожденные в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Недавно супруги официально развелись. Некоторое время назад бывшая жена звезды сериала "Мажор" обвиняла супруга в рукоприкладстве, в слезах опубликовав видео с признанием. Позже Агата извинилась за свою публикацию.
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