Разница - 18 лет: бывший Седоковой закрутил роман со светской львицей

Разница - 18 лет: бывший Седоковой закрутил роман со светской львицей
Анна Седокова. Фото: официальный аккаунт Анны Седоковой в "Инстаграм" (https://www.instagram.com/annasedokova/)
Артем Комаров не скрывает своих чувств к новой возлюбленной

Бывший избранник исполнительницы Анны Седоковой, похоже, снова счастлив в отношениях. Артем Комаров стал ухаживать за экс-супругой миллионера Ксенией Гренц. Бизнесмена не испугала даже разница в возрасте: в настоящий момент ему 30, а ей – 48 лет. 

Пару часто видят вместе. Артем и Ксения не скрывают своих чувств. Мужчина задаривает избранницу цветами и старается всячески баловать. Например, до наступления пандемии коронавируса пару часто видели в ресторанах. Во время карантина пара оказалась на территории отеля в Барвихе, поделился близкий к возлюбленным источник с журналистами. 

Напомним, что после расставания с Анной Седоковой Артем Комаров женился на Евгении Дравиной. Однако ради Ксении Гренц молодой человек оставил супругу, уточняют "Дни.ру". 

Сама Седокова сейчас счастлива в паре с баскетболистом Янисом Тиммой. Певица заявляла ранее, что готова родить от любимого. Всего у Анны трое детей от разных мужчин. 

Ранее "Утро.ру" писало, что полураздетую Седокову высмеяли за безвкусицу. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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