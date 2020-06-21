Артем Комаров не скрывает своих чувств к новой возлюбленной

Бывший избранник исполнительницы Анны Седоковой, похоже, снова счастлив в отношениях. Артем Комаров стал ухаживать за экс-супругой миллионера Ксенией Гренц. Бизнесмена не испугала даже разница в возрасте: в настоящий момент ему 30, а ей – 48 лет.

Пару часто видят вместе. Артем и Ксения не скрывают своих чувств. Мужчина задаривает избранницу цветами и старается всячески баловать. Например, до наступления пандемии коронавируса пару часто видели в ресторанах. Во время карантина пара оказалась на территории отеля в Барвихе, поделился близкий к возлюбленным источник с журналистами.

Напомним, что после расставания с Анной Седоковой Артем Комаров женился на Евгении Дравиной. Однако ради Ксении Гренц молодой человек оставил супругу, уточняют "Дни.ру".

Сама Седокова сейчас счастлива в паре с баскетболистом Янисом Тиммой. Певица заявляла ранее, что готова родить от любимого. Всего у Анны трое детей от разных мужчин.

Ранее "Утро.ру" писало, что полураздетую Седокову высмеяли за безвкусицу.