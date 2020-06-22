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Наталья Рудова поделилась с подписчиками новой летней фотографией. В кадре актриса сидит на стуле, сбросив с плеч белый банный халат. Снимок звезда "Универа" опубликовала в "Инстаграм".
Рудова снялась в красном купальнике, который виден под распахнутым халатом звезды. Волосы Наталья убрала под полотенце, а образ дополнила сонцезащитными очками. На фото актриса позирует, перебросив ноги через спинку стула на балконе.
Вероятно, блондинка поделилась архивным снимком с отдыха. В отражении стеклянной двери можно разглядеть море, а загар звезды заметно выделяется на фоне кадров, сделанных в Москве.
"Шикарные ноги", "Королева", "Эффектная", "Какой загар", "Солнечная", – засыпали звезду "Универа" комплиментами в комментариях. Некоторые подписчики признались, что ждут открытия границ, чтобы уехать на зарубежные курорты.
Рудова нередко публикует откровенные кадры, кроме того, звезда участвовала в фотосессиях и для мужских журналов. Ранее актриса показала пляжный снимок в коротком платье.
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