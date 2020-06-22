Ведущая "Едим дома!" села на пол в коротких шортах

Юлия Высоцкая снялась в коридоре среди разбросанных вещей. Жена Андрея Кончаловского опубликовала серию фотографий в "Инстаграм", где она позирует в белых шортах, открывающих стройные ноги.

На снимках 46-летняя телезвезда сидит на полу между стеной и зеркальным шкафом. Около нее можно заметить чемодан, две пары обуви, несколько сумок и фен. На третьем и четвертом кадре Юлия подняла ноги вверх, при этом закрыв лицо, вероятно, утомившись от сборов.

"Человек устроен странно", – порассуждала она под снимком. И добавила, что люди слишком много ноют и замечают лишь то, что находится у них под носом. Жена Кончаловского призналась, что она точно такая же, поэтому и говорит себе широко открывать глаза. "Все еще будет", – заключила Высоцкая.

"Полностью согласна", "Ах эти ноги!", "Прекрасное фото и золотые слова",

– написал ей в комментариях, не забыв отметить и стройную фигуру ведущей программы "Едим дома".

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе уже 22 года, несмотря на разницу в возрасте. Ранее в соцсети появился снимок дочери супругов до страшной трагедии – девочка долгое время пролежала в коме.