На экраны выходит последний фильм с участием музыканта

Поклонники Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, могут радоваться. Совсем скоро увидеть живого артиста можно будет в сериале "Погнали", где он снимался перед смертью.

Певец появится в одном из эпизодов в роли самого себя. По сюжету с ним захочет увидеться девочка, которая считает его своим отцом.

Сам Децл на съемках говорил, что хотел бы сыграть большую роль, к которой бы ему пришлось серьезно готовиться. Артист видел в этом следующий этап развития. Музыкант хотел бы не только играть роли, но и сам снимать фильмы по своим сценариям.

"Когда играю себя, просто пробегаю глазами по тексту и на площадке исполняю все как можно живее",

- цитирует его слова "Стархит" со ссылкой на пресс-службу.

Напомним, Децл умер в феврале 2019 года в возрасте 35 лет из-за проблем со здоровьем.