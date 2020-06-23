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Надежда Сысоева приняла участие в модной фотосессии. Артистка в образе жокея позировала перед оператором. На звезде были надеты высокие сапоги и шлем, а вот лифчика не было – тело звезда Comedy Woman прикрывала ногами.
Сысоева, опубликовавшая фотографии в "Инстаграм", поясняет, что хотела сделать обычные кадры, а потом неожиданно разделась.
"Хотела фотографий для интервью ...потом разделась. Теперь это фото только сюда)))) любите, жалуйте",
– подписала звезда.
Подписчики Сысоевой, а их у нее более 750 тыс., отметили красоту артистки, но признались, что на фото она выглядит немного по-другому.
"Вечная проблема – хочется чего-то приличного и красивого, в итоге получается только красиво", "А чего не полностью разделась?", "Такая ты куколка", "Совсем непохожа на себя", "Фото клевое ,правда не очень похожа на себя", "Шикарно вышло", – прокомментировали пользователи.
Ранее "Утро.ру" писало о другой участнице Comedy Woman, которая скрывает своего возлюбленного.
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